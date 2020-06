Marieke doet bizarre ontdekking in toilet en Katja in de war van vliegtuigregels

Eerste bioscoop valt om door corona

10:06 Cinema Tiel moet de deuren sluiten. Eigenaar Paul Visser stelt vrijdagavond in een mail dat het filmtheater in de Betuwe door de coronamaatregelen van de overheid niet meer open kan blijven. Het is met de beperkte bezoekersaantallen die nu zijn toegestaan niet meer mogelijk de exploitatie voort te zetten van het theater, dat bijna vijftig jaar oud is.