Marieke barst in tranen uit en Manuel gedraagt zich verdacht

Lieke Veld , de vrouw van dj Wietze de Jager, zit midden in een 'fit mom journey' waarin ze zich in 30 dagen superstrak wil trainen.

Marieke Elsinga is tijdens haar ochtendshow op Qmusic ontroerd geraakt nadat het koor van The Lion King de Nederlandse versie van het wereldberoemde lied The Circle of Life voor haar zong. De cast viert vanavond het tweejarig bestaan van de musical in het Scheveningse Circustheater.