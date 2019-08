‘Mariah Carey wilde ooit twaalf labradorpuppy's in haar kleedkamer’

update Advocaat: Actrice Imanuelle Grives had nog andere reden om in drugs te handelen

11:33 Imanuelle Grives hoort vandaag of ze langer in de cel moet blijven voor drugshandel op het Belgische festival Tomorrowland. De 34-jarige Rotterdamse actrice zit inmiddels ruim een maand vast. De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen behandelt haar zaak achter gesloten deuren als nummer 17 op de rol, volgens het Openbaar Ministerie wellicht in de vroege middag. Onze verslaggever Victor Schildkamp is in België om de zitting te volgen. Zijn tweets staan onder dit artikel.