Mariah Carey verrast fans tijdens optreden en Cher laat zich uit over 40 jaar jongere liefje

Marion Bloem schrikt van snelle brief met verzoek om lintje van overleden man terug te sturen

Zeven weken nadat schrijfster Marion Bloem afscheid moest nemen van haar man en schrijver Ivan Wolffers, viel er gisteren een brief op de mat: of ze zijn koninklijke onderscheiding terug wilde sturen. Het verzoek leidt tot verontwaardiging bij Bloem, ondanks dat ze wist dat het lintje ooit teruggegeven moest worden. ‘Heb veel zin om de mijne ook meteen op te sturen, er is zoveel om me voor te schamen.’

14:11