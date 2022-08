Mariah Carey shockeert Meghan Markle: ‘Je hebt soms diva-momenten’

De twee spreken met elkaar over hun ervaringen met het woord ‘diva’ en de negatieve connotaties die daarmee gepaard gaan. ,,Het is niet iets waar ik iets mee heb”, stelt de vrouw van de Britse prins Harry. Carey vindt dat echter niet: ,,Je hebt soms diva-momenten, Meghan, doe niet alsof.”



Meghan reageert daarop ietwat geschokt. ,,Wat voor diva-momenten?”, vraagt ze zich af. Volgens Carey gaat het dan vooral om haar uiterlijk. ,,Het is het visuele”, vindt ze. ,,Laten we doen alsof je niet zo mooi was en niet alles had, dan zou je misschien minder diva zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nerveus

Later in de podcast geeft Meghan in de voice-over toe dat dat moment haar een beetje nerveus maakte. ,,Jullie konden me natuurlijk niet zien, maar ik begon een beetje te zweten en te schuiven op m’n stoel met zoiets van: ‘wacht, wat, nee? Dat is niet waar, waarom zou je dat zeggen?’. Ik dacht: wat voor onzin moet ze hebben gelezen om dat te zeggen.”

Meghan geeft aan dat Mariah haar gered heeft: ,,Ze moet mijn nerveuze lach hebben gevoeld en zoals jullie hebben gehoord maakte ze direct helder dat het om de manier ging waarop ik me kleed en om m’n houding.”

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week een theorie die Tim Hofman niet besprak, het gesprek met Nick en Simon en de degradatie van Radar. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: