Mariah Carey kampt met bipolaire stoornis: 'Zwaarste jaren uit mijn leven'

In 2001 belandde de blonde diva al in het ziekenhuis wegens heftige psychische problemen. Daar stelde de arts dat ze kampte met een bipolaire stoornis, maar Mariah weigerde de diagnose serieus te nemen. ,,Ik wilde het gewoon niet geloven'', aldus de superster.



Toen de mentale problemen na enige tijd ook lichamelijk hun tol gingen eisen, viel het kwartje bij Mariah. ,,Ik dacht in eerste instantie dat ik last had van een slaapstoornis. Ik was aan het piekeren over van alles, lag de hele nacht wakker, reageerde geïrriteerd op de mensen om me heen en was constant bang dat ik mensen zou teleurstellen'', laat ze los aan het blad. ,,Ik droeg al die tijd zo'n zware last op mijn schouders, dat trok ik niet meer'', aldus Mariah, die later te horen kreeg dat de verschijnselen een vorm van manie waren.