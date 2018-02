Margriet van der Linden stopt bij Tafel van Taal, Thomas van Luyn neemt over

,,Thomas heeft nooit meegedaan, maar hij is wel een heel talige man'', aldus Pellemans. ,,We hebben wat doorlopen gedaan en die smaakten naar zoveel meer, dat was echt heel erg leuk. En aanstaande vrijdag hebben we een eerste proefopname.''



Pellemans vindt het moeilijk om afscheid te nemen van Van der Linden. ,,Want die deed het geweldig en heeft het programma vleugels gegeven. Maar we vliegen nu verder.'' Er komen zestien afleveringen van de taalquiz, wat betekent dat Van Luyn er vier op een dag moet opnemen.



In de quiz spelen twee teams een taalspel aan een grote tafel. Ze krijgen om beurten vragen in twaalf verschillende categorieën. Voorheen streden BN'ers tegen elkaar, maar dit jaar is er gekozen voor 'onbekende Nederlanders' als kandidaten.