Marga Bult doet aangifte van smaad en laster tegen boze schuldeiser

Rechtop in de wind -zangeres Marga Bult (62) heeft aangifte gedaan van smaad, laster en belediging tegen makelaar Rinie van de Wetering van APC Vastgoed uit het Brabantse Nuland. Volgens Bult, die momenteel in de schuldsanering zit, heeft schuldeiser Van de Wetering in de media onwaarheden verkondigd die schadelijk zijn voor haar imago. Haar advocaat Sébas Diekstra heeft de aangifte vandaag ingediend bij het Openbaar Ministerie in Den Bosch.

Marga Bult vertelde onlangs op tv in de schuldsanering te zitten en makelaar Rinie van de Wetering nog 58.000 euro schuldig te zijn. Ze had het geld met haar toenmalige echtgenoot geleend om haar bedrijf VIPevents een boost te geven, maar het lukte haar niet om het bedrag binnen de afgesproken termijn van twee jaar terug te betalen.



Vervolgens kwam ze in de schuldsanering terecht met als doel: alles terugbetalen. Dat had ze eigenlijk voor zichzelf willen houden, maar de schuldeiser zou verschillende media een e-mail hebben gestuurd om de kwestie toch te openbaren. Dat laatste neemt Bult de man erg kwalijk.

Van Van de Wetering kreeg Marga in de media het verwijt dat zij wel op vakantie gaat en uit eten gaat, dus het geld prima kan terugbetalen. Marga Bult is woest over dergelijke beschuldigingen. Ze noemt de schuldeiser wraakzuchtig. Daarbij komt, dat ze volgens eigen zeggen drie jaar in de schuldsanering zit om in die tijd al haar schulden terug te kunnen betalen. Haar advocaat Diekstra: ,,De rechter heeft bij toelating tot het schuldsaneringstraject Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) geoordeeld dat cliënte (Marga, red.) te goeder trouw was ten aanzien van het ontstaan en onbetaald laten van haar schulden.”

Adviseur

De makelaar zei recent dat hij Bult niet gelooft. ,,Ze heeft meer geld dan ze zegt en hangt de zielige vrouw uit.” Eind 2014 leende Margaretha Groeneveld (de echte naam van de zangeres, red.) met haar toenmalige echtgenoot Jan van Ingen 50.000 euro van makelaar Rinie van de Wetering van APC Vastgoed uit het Brabantse Nuland. Ze kwam met hem in contact via een financieel adviseur. Die had Van de Wetering verteld dat Marga Bult en haar man betrouwbare partners waren die probleemloos konden terugbetalen.



Vervolgens leende de makelaar het echtpaar geld om Marga’s bedrijf VIPevents - dat niet goed liep - een boost te geven. De afspraak met Van de Wetering was om het bedrag binnen twee jaar terug te betalen: 25.000 euro op 1 december 2015 en de rest op 1 december 2016. Toen dat niet lukte, stapte de de makelaar als schuldeiser naar de rechter.

De makelaar in kwestie vertelde aan deze site dat het bedrag van 50.000 euro door rente en advocaatkosten inmiddels is opgelopen tot een slordige 85.000 euro. Hij zag ‘met enig afgrijzen’ hoe Marga Bult onlangs op tv ‘voor de zoveelste keer een zielige vrouw uithangt’. Volgens Van de Wetering betaalde Bult hem in eerste instantie en in stapjes netjes de rente over het geleende bedrag terug. ,,Maar toen de boerderij eenmaal was verkocht en ze over voldoende geld beschikte, stopten alle betalingen. En tot op de dag van vandaag heb ik geen cent meer gezien.”