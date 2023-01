Marconi-talentprijs voor Nordin Besling, NPO Radio 1 beste zender

Sam Smith uitgeschol­den op straat vanwege co­ming-out: ‘Spuugde zelfs iemand naar me’

Sam Smith wordt in zijn thuisland regelmatig negatief op straat aangesproken omdat hen non-binair is. Sinds de Britse zanger in 2019 uit de kast kwam wordt hen meer uitgescholden dan ooit, vertelt Smith in een interview met Zane Lowe voor Apple Music.

