Marco Kroon niet in paasshow The Passion wegens gebrek aan tijd

Een woordvoerder van de EO gaat verder niet in op de selectieprocedure. ,,We hebben zoals altijd wat ijzers in het vuur'', laat hij weten zonder namen te willen noemen. Barabbas is de misdadiger die volgens de Bijbel werd vrijgelaten in plaats van Jezus. Kroon maakte vorige maand bekend dat hij in 2007 in Afghanistan een man doodde die hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld. Naar het geweldsincident doet het OM onderzoek. De bijrol van Barabbas werd eerder vervuld door onder anderen turner Yuri van Gelder, dj Dave Roelvink en wielrenner Thomas Dekker.