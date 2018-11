Marco Borsato treedt na vijftien jaar weer op in de Kuip: ‘Het is magie’

Die wandschildering in de spelerstunnel. Marco Borsato (51) let altijd goed op als er een voetbalwedstrijd in de Kuip is en de camera vooraf langs de spelers glijdt. ,,Het moment dat ik dan mezelf op die wand zie… Dan denk ik: ja, ik hang er nog. Supercool.‘’



Eindelijk mag het hoge woord eruit: Marco Borsato staat op 29 mei 2019 in de Kuip voor zijn tiende concert. Eerder deed hij dat in 2002 (driemaal) en 2004 (zes keer). Daarmee lost hij de belofte in die hij stadiondirecteur Jan van Merwijk vijftien jaar geleden deed bij de onthulling van de wandschildering. ,,Alleen de Stones hebben hier één keer vaker opgetreden dan jij. Dat record moet je nog breken”, zei Van Merwijk.



,,Nou, ik kom zeker terug”, voorspelde Borsato. De zanger houdt woord, een navolging van de belofte, de sentimenten thuis én de stadiondiscussie in Rotterdam. ,,Volgens sommige mensen moest ik opschieten, want straks is de Kuip er niet meer.”

Knuffeldino

Dan zijn thuissituatie. Klein waren zijn kids toen vaderlief - gekleed in het wit - het stadion in de laatste reeks (2004) liet swingen. Dochter Jada was twee, zoons Senna en Luca respectievelijk drie en zes.



De oudste herinnert zich flarden van de concerten. Aan het einde van het laatste optreden liep Luca aan de hand van zijn vader over de catwalk. ,,In zijn ene hand een knuffeldino, in de andere een plastic boor. ‘Wat gaan we nu doen’, vroeg hij. Ik zei: ‘Een tosti eten’. Jaaaa, een tosti’!”

Luca (nu 19) toert nu met hem mee, is artiestenbegeleider en doet de techniek. Junior herinnert zich de Kuip vooral uit de filmpjes en dvd die gemaakt is. Borsato wil dat zijn gezin de Kuip bewust meemaakt. ,,Het idee om terug te keren, gaat dan in je hoofd zitten. Ik heb het de afgelopen jaren vaak gehoord: wanneer ga je het weer doen, de Kuip?”



Mijmerend: ,,De Kuip, dat is magie. Bijna niet uit te leggen, 50.000 mensen die meezingen. Het stadion dat open is, waar je de buitenlucht voelt, waar je de gladiatoren bij wijze van spreken voelt aankomen. Het geluid, de mensen, de tribunes die meedeinen. Dat stadion heeft een ziel. Het is geschiedenis, want hoeveel voetbalwedstrijden zijn daar niet gespeeld? Welke artiesten hebben daar allemaal niet opgetreden? Michael Jackson, Prince, Bruce Springsteen, Tina Turner. Een mooi rijtje hoor.”



Volledig scherm Het concert in 2002 was voor Borsato een keerpunt. © Paul Bergen

Keerpunt

Marco Borsato had al een behoorlijke carrière toen hij in 2002 de Kuip betrad. Toch ziet de zanger het stadionconcert als een keerpunt. ,,Het is het eerste moment waarop ik mijn successen echt vierde en met iedereen. Of je nu advocaat was, of putjesschepper, het was oké om naar Borsato te gaan. Het kón, je hoefde je niet te schamen. Huwelijken zijn er ontstaan, zo bleek later uit kaartjes en e-mails die ik kreeg. Er ontstond daar een wij-gevoel, een verbroedering. Dat wil ik weer. Een concert dat recht doet aan dat gevoel van toen. En het mooie: fans van destijds kunnen nu met hun kinderen komen.”



Een reünie in een modern jasje, dat wordt het. ,,Ik ben de verbindende factor, maar ga gasten uitnodigen van nu. Zodat de kids ook aan hun trekken komen. Lil’ Kleine, André Hazes, de mannen van Di-rect. Uberhip. Als we de hele line-up kunnen krijgen, die ik in mijn hoofd heb, dan is dat een strik om mijn carrière. Er komen verschillende samenwerkingen, ik ga nieuwe muziek maken, fans vragen naar hun favoriete songs, maar ze kunnen gerust zijn: uiteraard komen de hits voorbij.”

Volledig scherm Borsato in de Kuip in 2002. © Paul Bergen

Dochter

De logische vraag: verschijnt dochter Jada - ze danst, zingt, speelt piano en acteert - straks óók op het podium? ,,Vanzelfsprekend is het niet. We hebben Samen voor altijd gezongen. Dat sprak veel ouders aan, maar ik moet het programma nog invullen. Die beslissing is nog niet gevallen”, antwoordt Borsato, die verrast reageert als hij met de historie van zijn eigen tophit wordt geconfronteerd: het is volgend jaar 25 jaar geleden dat Dromen zijn bedrog uitkwam. ,,O jee, dat wist ik niet. Ja, daar ga ik zeker iets mee doen.”



Borsato voelt nu al de sensatie. Hij kan zich de aanloop naar de concerten van destijds nog haarfijn herinneren. ,,Je zag de mensen uit treinen komen. Zingen, blij zijn, ze hadden oppas geregeld, waren een avond uit. Als mieren bewogen zij zich door de poorten. De bandleden zaten te kaarten, weet ik nog, terwijl ik bijna moest spugen van de spanning. Allemaal voor dat jochie uit Alkmaar. Ik was dat diamantje dat moest schitteren. Nogal een verantwoordelijkheid. Maar eenmaal op het podium viel alles weg, want ja, dat is mijn plek, dat is waar ik me thuis voel.”



Bang dat de Kuip in mei lege plekken vertoont, is Borsato niet. ,,Ik heb altijd geïnvesteerd in mijn fans en hun beleving. Was een van de eerste artiesten die een nieuwsbrief per e-mail stuurde. Ik kende het publiek dat me nooit verlaten heeft”, aldus de zanger die de tien concerten van de Stones evenaart.



,,Mijn kids zeiden het al: ‘Dan moet die elfde er ook komen’. Laat ik er nu eerst maar één keer gaan staan. De tijden zijn veranderd, er zijn meer acts dan ooit, maar natuurlijk, de ambities zijn er.”

Kaartverkoop start vrijdag 16 november vanaf 09.00 uur via www.borsato.nl