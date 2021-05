Marco Borsato: ‘Leontine en ik zijn weer aan het daten’

Dat zei hij vanochtend in De 538 Ochtendshow met Frank Dane. De dj vroeg of er ontwikkelingen zijn in Marco’s liefdesleven. ,,Laten we zeggen: het heeft geen vaste vorm, maar we daten een beetje’’, reageerde de zanger.

Sidekick Jelmer Gussinklo grapte dat zijn zus enorm fan is van de artiest en vroeg of zij nu kans maakt. ,,Mijn hart is bezet’’, antwoordde Marco. Wat betekent ‘een beetje daten’ eigenlijk? ,,Dat betekent zoveel als dat het is’’, aldus Marco. ,,Dat we af en toe gewoon leuke dingen doen. We zien wel waar het schip strandt. We laten de vorm los.’’