'Marco Borsato komt na twee jaar met nieuwe muziek'

Marco maakt 's ochtends een ronde langs de grote radiostations waar hij komt vertellen over 'een bijzonder project', zo laat hij weten in een nieuwsbrief naar zijn fans. Naast de komst van een nieuw album later dit jaar, komt daar mogelijk ook weer een concertreeks bij kijken. ,,Wanneer ik mijn nieuws gedeeld heb, is snel reageren heel belangrijk, want... nou ja, we weten hoe het soms kan gaan!", aldus Marco geheimzinnig.



In de afgelopen week deelde Marco al enkele mysterieuze berichten op sociale media. Onder de hashtag #thuis plaatste hij enkele teaserfilmpjes zonder geluid, maar wel met vermoedelijk een deel van de songtekst van de nieuwe single of afkomstig van het album.



De laatste plaat van Marco stamt uit november 2015. Het was zijn eerste studioalbum die niet op de eerste plaats belandde sinds zijn Nederlandstalige debuut Marco uit 1994. Twee jaar terug moest hij Adeles 25, één van de best verkochte albums van de laatste decennia, voor laten gaan.