Marco Borsato bevestigt relatie met Leontine: 'Het is weer aan’

Toen de breuk begin vorig jaar werd aangekondigd, leek hun huwelijk definitief te zijn geklapt. Inmiddels zijn de twee ruim een jaar verder en hebben de vlinders weer hun weg teruggevonden. Marco had het zelf niet zien aankomen en pakt het liefdesgeluk daarom voorzichtig aan. ,,Het nadeel bij ons is dat het natuurlijk meteen opvalt. Ik straal, ik heb het naar mijn zin, Leontine haar ogen glanzen. En onze kinderen zien dat, dus het is heel moeilijk om dat te verbloemen en dat willen we dus ook niet meer doen.”

Van samenwonen is op dit moment nog geen sprake. ,,Dat doen we voorlopig even niet", vertelt de artiest. Hij blikt terug op de tijd dat ze net samen waren en stelt dat het toen allemaal heel snel ging wat betreft samenwonen en kinderen krijgen. ,,Dus we hebben eigenlijk nooit gedatet met elkaar en dat zijn we nu dus wel aan het doen. We spreken af. Ja... Dat kan nu ook allemaal weer.”