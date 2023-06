Marcel & Gijs leveren op tweede dag 220.000 kijkers in: ‘Lekker in de marge’

met video Prins Harry: ‘Staat van pers en overheid in VK op dieptepunt’

De Britse prins Harry zegt in de rechtbank dat de Britse tabloids bloed aan hun handen hebben en veel pijn hebben veroorzaakt, al sinds zijn vroege jeugd. De hertog van Sussex beschuldigt de uitgever van tabloid The Mirror van het onrechtmatig verzamelen van informatie. Het is voor het eerst in meer dan 130 jaar dat een Britse royal openbaar en onder ede ondervraagd wordt.