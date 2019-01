Marc Marie Huijbregts heeft best bekeken oudejaarsconference

Nieuwe AB­BA-num­mers: waar blijven die in vredesnaam?

18:08 Waar blijven de twee splinternieuwe nummers die de legendarische Zweedse supergroep ABBA de wereld vorig jaar plechtig beloofde? De tijdloze ballade I Still Have Faith In You en het uptempo nummer Don’t Shut Me Down zouden rond de jaarwisseling worden uitgebracht. Maar tot grote teleurstelling van verstokte fans blijft het doodstil.