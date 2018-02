Marc-Marie Huijbregts doet oudejaarsconference

Spice Girls verzamelen zich in Londen voor 'miljoenendeal'

19:41 De Spice Girls lijken zich op te maken voor een nieuwe reünie. Melanie B, Melanie C, Geri Horner en hun voormalige manager Simon Fuller werden vandaag allemaal gezien toen ze arriveerden bij het huis van Geri. Emma Bunton en Victoria Beckham werden niet gefotografeerd maar Britse media speculeren over een reünie met alle leden. Diverse andere auto's reden in ieder geval vrijdag het terrein van 'Ginger Spice' op.