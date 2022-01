Marble Mania met Meiland en Derksen zakt onder miljoen kijkers

Het nieuwe seizoen van Marble Mania op SBS6 is met minder dan een miljoen kijkers gestart. Er keken 972.000 mensen naar het programma waarin BN’ers gaan knikkeren. Daarmee heeft Marble Mania nog net een plekje in de top 10 van best bekeken uitzendingen behaald, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek.