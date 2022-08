Maradonnie opnieuw vader geworden en Gwen deelt belangrijke levensles

Relatie Luca Borsato geklapt na contact met andere vrouwen: ‘Grens overschre­den’

Luca Borsato heeft spijt dat hij met andere vrouwen contact heeft gehad terwijl hij een vriendin had. Dat schrijft de zoon van Marco Borsato vandaag in zijn Instagram Stories, nadat bekend is geworden dat zijn relatie met Daisy Piras op de klippen is gelopen. ‘Ik ben een flinke grens overgegaan.’

