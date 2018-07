Manon Meijers: Stop met vragen of ik zwanger ben

Manon Meijer, sterrenstylist en de vriendin van Guus Meeuwis, heeft het gehad met de vraag of ze zwanger is. Dat is ze niet én ze vindt het een 'volstrekt impertinente vraag'. Ze heeft er zelfs een huilbui om gehad, schrijft ze in een blog waarin ze haar frustratie van zich afschrijft.

De eerste keer dat haar de vraag gesteld was, was eind januari. Terwijl ze lag 'uit te kateren' na de Vrienden van Amstel, hing een verslaggever van RTL Boulevard aan de lijn. Of ze zwanger was. Na de ontkenning hing ze op, en volgden de tranen. ,,Een dikke huilbui. En de door mij zelf o-zo-gehate-want-zo-onzeker-en-daarom-verschrikkelijk-onaantrekkelijke 'Ben ik dik…?'.''

Daarna kwam 'De Vraag' nog een paar keer, net als reacties op Instagram waaruit ze kon afleiden dat mensen dachten dat ze zwanger is. ,,Je bent veertig. Tot over je oren verliefd en intens gelukkig. En ik hoef denk ik niet uit te leggen dat je van geluk nét een tikje dikker wordt'', schrijft ze in een uitgebreide blog op haar site.

,,Wij bestempelen het als onze ‘wittewijnsweken’. En die zijn gelukkig nog lang niet over. Wijntje, kaasje, etentje, thuisdisco met nóg een wijntje tot diep in de nacht: je snapt het. Dat mijn man een Brabander is helpt in het geval van strak-atletisch-lijfbehoud ook niet echt héél erg mee.''

Quote Wij bestempe­len het als onze 'wittewijns­we­ken' Manon Meijers

Ze vervolgt: ,,Ik haalde iedere keer steeds sneller mijn schouders op en dacht ‘Ach, hoort er vast bij. Iedere vrouw van mijn leeftijd met een fijne liefde en die niet gebaard heeft zal de volstrekt impertinente vraag weleens gesteld krijgen’.''

Maar nu, door een boze Instagrampost van Yara Michels die dezelfde vraag voor haar voeten kreeg geworpen, begrijpt ze dat dit bodyshaming is. ,,Nu snap ik waar dat nare onderbuikgevoel vandaan kwam... Lieve nieuwsgierige dames en heren: zelfs als je in meer of mindere mate in de publieke belangstelling staat, is DE vraag niet geoorloofd.''