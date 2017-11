'Manische buien Kanye drijven Kim Kardashian tot waanzin'

,,Kim heeft het helemaal gehad met Kanyes gedrag'', vertelt een insider aan Radar Online. ,,Na zijn breakdown ging het goed, maar de laatste tijd is hij compleet doorgedraaid.'' Kanye kapte zijn Saint Pablo Tour vorig jaar november af nadat hij op de psychiatrische afdeling van het UCLA-ziekenhuis terecht was gekomen door een zenuwinzinking.



Volgens de anonieme bron zou Kim haar vriendinnen onlangs in vertrouwen hebben genomen over dat ze denkt dat haar man, van wie ze een maand geleden haar laatste foto via haar populaire Instagramaccount deelde, zijn medicijnen niet meer slikt. De superster heeft last van manische buien en sluit zich nachten in zijn studio op. ,,Kim is heel verdrietig en zegt dat ze dit niet had verwacht van haar huwelijk. Ze wil dat hij er voor haar is, fysiek en mentaal, maar hij is er nooit.'' Tot overmaat van ramp zou Kanye zich zelfs niet op een feestje willen vertonen met zijn vrouw.