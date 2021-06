Måneskin maakt statement: mannelijke bandleden kussen tijdens optreden

,,Wij vinden dat iedereen dit zonder angst moet kunnen doen. Wij vinden dat iedereen volledig vrij moet zijn om te zijn wie ze fucking willen zijn”, riep David daarna in de camera onder groot gejuich van het publiek. ,,Love is never wrong!”

De beelden worden vandaag volop gedeeld op sociale media, zo ook door Måneskin-basgitarist Victoria De Angelis, het enige vrouwelijke lid van de band. ‘We moeten allemaal trots zijn op wie we zijn’, schrijft ze erbij.

Dat Måneskin de actie juist in Polen doet is geen toeval. De Poolse LHBTI-gemeenschap voelt zich de afgelopen jaren steeds meer bedreigd. Het is ook niet de eerste keer dat er gekust wordt op het podium tussen de verschillende bandleden. Dat gebeurde ook al tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam.

Måneskin is in korte tijd een van de populairste bands van Europa geworden. Zelden wist een songfestivalwinnaar zoveel succes te oogsten. In heel Europa staat de band met verschillende nummers in top van de hitlijsten. Zo staat Måneskin in Nederland momenteel met drie singles in de top vijf van de Single Top 100.

Lovend

Nikkie de Jager heeft veel lof voor de manier waarop songfestivalwinnaar Måneskin opkomt voor de LHBTI-gemeenschap. De YouTube-ster juicht op Instagram het bericht toe dat twee mannelijke bandleden kussend op het podium stonden in Polen.

‘Het feit dat ze dit in Polen deden... YES YES YES YES YES’, schrijft Nikkie, die het Eurovisie Songfestival vorige maand presenteerde, bij beelden van het optreden.

De make-upartieste lijkt sowieso fan van Måneskin. Ze ontving de band vorige week voor een YouTube-video waarin ze de make-up van frontman Damiano David doet. Ook reageerde ze op Instagram op een post van bassist Victoria De Angelis. ‘Hoe kan iemand zo knap zijn?!!’, vroeg ze zich af.

