Manager Yolanthe ontzenuwt gerucht dat loungeclub Ibiza deuren sluit

De suggestie dat XaXa na één succesvol jaar alweer dicht zou gaan, werd vandaag gewekt door weekblad Weekend. Het tijdschrift meldt dat de zaak er momenteel wat troosteloos bijstaat. En ook, op basis van anonieme bronnen, dat het na één jaar al over en uit zou zijn.



Op het Spaanse partyeiland is het momenteel laagseizoen. Veel barretjes, clubs en restaurants zijn gesloten, omdat er nauwelijks toeristen zijn. Desondanks zou op Ibiza worden gefluisterd dat het luxe etablissement van Yolanthe en haar voetballende man Wesley niet meer open gaat. Dat zou mede het gevolg zijn van klachten uit de directe omgeving. Zo zouden bewoners van appartementen op de rotsen boven XaXa hebben geklaagd over aanhoudende geluidsoverlast. Yo's manager ontkent dat daarvan sprake is.



Het is niet de eerste keer dat er gedoe is rond de club die inmiddels is uitgegroeid tot een populaire hotspot van vakantiegangers en binnen- en buitenlandse sterren. De Spaanse autoriteiten begonnen vorig jaar een onderzoek naar XaXa. Volgens de Spaanse website Noudiari was er mogelijk gesjoemeld met vergunningen om het etablissement groter te maken dan eigenlijk is toegestaan. De Sneijders zouden de trendy beachclub aan het strand van Cala Tarida - de geboorteplaats van Yolanthe - zonder toestemming hebben uitgebreid.