Manager Yolanthe: Nooit het woord echtscheiding in de mond genomen

Xenia Kasper, de manager van Yolanthe Cabau van Kasbergen (34), heeft geen idee hoe het momenteel gaat met de huwelijksperikelen van Yo en haar man Wesley Sneijder (34). Namens het koppel maakte Kasper begin maart bekend dat de twee na een huwelijk van 8 jaar uit elkaar gaan. Maar of het daadwerkelijk zal uitdraaien op een echtscheiding? ,,Ik ben niet helderziend. Het kan dus alle kanten op’’, reageerde ze vanmorgen aan deze site. ,,Ik heb nooit het woord scheiding in de mond genomen.’’

Nadat het nieuws over de breuk naar buiten was gebracht, hielden Yolanthe (vandag jarig, red.) en Wesley zich muisstil. Alleen Wesley kwam op sociale media met de korte, cryptische mededeling dat hij het meermaals verknald heeft. Yolanthe, die momenteel voor tv-opnamen in het buitenland verblijft, heeft nog met geen woord gerept over de kennelijke privécrisis. Wesley is er na zijn eerdere reactie ook niet meer op terug gekomen. Hij woont en werkt momenteel in Qatar. Over de reden voor de breuk wil het tweetal niets kwijt. Manager Kasper daarover vanmorgen: ,,Meer dan ik eerder vertelde, heb ik niet te zeggen.’’ Of de twee getrouwd blijven en gaan latten of een andere, relationele keuze voor de toekomst hebben gemaakt? Kasper: ,,Daarover heb ik niets te zeggen. Het is mijn zaak ook niet.’’

Het is niet duidelijk of de twee voor de wet uit elkaar zijn, maar ze zullen in elk geval niet meer samenleven, verklaarde Kasper eerder. Ze vroeg om respect voor de privacy van het stel. En dat deed ze vandaag weer, op de dag dat een roddelblad met hoofdletters het nieuws brengt dat Wes en Yo toch niet gaan scheiden. ,,Het wordt gebracht als groot nieuws, maar natuurlijk is het stokoude informatie. Nogmaals: ik heb het woord gescheiden nooit gebruikt. Wat anderen er nu weer van maken, is hun zaak en zeker niet de mijne.’’

Geruchten

Geruchten over een eventuele breuk deden vorig jaar al de ronde; de twee zouden van elkaar vervreemd zijn geraakt en elkaar het liefst ontlopen. Het stel verwees dat verhaal echter naar het rijk der fabelen. ,,Dergelijke geruchten worden gedragen door gekken, verspreid door haters en geaccepteerd door idioten’’, schreef Sneijder op Instagram. Ook Yolanthe ontkende dat er iets aan de hand was. ,,Weet je wat het is: elke relatie heeft zijn ups en downs en dat is bij ons echt niet anders’’, zei ze tegen Grazia. ,,Maar wij willen niks liever dan samen oud worden; we zijn stapelgek op elkaar.’’

Wesley en Yolanthe kregen in 2009 een relatie en trouwden een jaar later in het Italiaanse Castelnuovo Berardenga, vlakbij Florence. Ze woonden de afgelopen jaren in de landen waar Sneijder voetbalde; achtereenvolgens Italië, Turkije, Frankrijk en Qatar.

In 2015 kreeg het stel zoontje Xess Xava. Wesley maakte de zwangerschap eerder dat jaar op bijzondere wijze bekend; na zijn goal in de de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije stopte hij de bal onder zijn shirt en stak hij zijn duim in zijn mond. Wesley had toen al zoon Jessey uit een eerdere relatie.

Volledig scherm Yolanthe, Wesley en hun zoontje Xess Xava © Instagram Yolanthe Sneijder-Cabau