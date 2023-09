Man van Tineke Schouten overleden op 79-jarige leeftijd

In een interview met Nouveau vertelde Schouten eerder dat haar ontmoeting met haar man was ‘voorbestemd’. ,,Ik was 24, hij 34. Hij gaf me een hand en zei: ‘Jij bent het meisje met wie ik wil trouwen.’ Ik had toen nog een vriend, maar dat bleek een cheater. Binnen een jaar waren Hans en ik getrouwd. Toen ik doorbrak met Lenie uit de Takkestraat werd hij mijn steun en toeverlaat, alles regelde hij voor me.’’