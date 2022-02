Man Tineke de Nooij herkende haar niet meer: ‘Ik ging met tegenzin naar het tehuis’

De coronaperiode was erg moeilijk voor Tineke de Nooij, die afgelopen week haar laatste uitzending op de radio maakte. ,,Ik ben nooit gewend om alleen te zijn. Ik wil best een paar dagen alleen zijn, dat is het punt helemaal niet. Maar ik ben echt alleen”, vertelt ze in de kappersstoel in De Geknipte Gast. ,,Je bent bijna twee volle jaren alleen. Dat je niet uit kunt met vrienden en dat je je oude leven niet meer hebt. Daar ben ik gek van geworden. Ik voel me soms wel eenzaam. Ik mis iemand die van mij houdt. Maar een nieuwe geliefde, dat is gedoe allemaal.”



Tineke moest in 2018 na een lang ziekbed afscheid nemen van haar man Peter IJkelenstam met wie ze in 1991 trouwde. ,,Ik had met hem het meest ideale huwelijk dat je je kan voorstellen. We hebben de gelukkigste jaren van ons leven samen meegemaakt. Maar vervolgens krijgt hij een hersenbloeding en nog eens een herseninfarct en dat heeft zestien jaar geduurd. Zestien jaar waarin iemand niet meer de man is van wie je ooit hebt gehouden. Ik wil niet dat me dat nog een keer overkomt.”



Ze vertelt dat ze de mooie kant van het huwelijk zelfs even vergeten was. ,,Het verdriet heeft de gelukkige tijd verdrongen. Daar heeft niemand me ooit op voorbereid. Dat de slechte jaren er zo inhakken. Dat als hij dood is alleen maar die slechte herinneringen overblijven. Er is dan een soort opluchting dat hij overleden is en dan heel langzaam komen alle goede herinneringen weer terug. Dat die terugkomen, daar ben ik blij mee.”