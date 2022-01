Man rijdt op appartementencomplex Taylor Swift in

Volgens TMZ reed de man rond vijf uur ‘s ochtends tegen de rijrichting in de straat van Swift in, zette de auto vervolgens in z’n achteruit en raakte een brandkraan en de gevel van het gebouw. Hij zou aan agenten hebben verteld dat hij niet zou weggaan totdat hij de zangeres had gesproken. Het is niet duidelijk of zij thuis was op dat moment. De man is afgevoerd en ondergaat een psychische evaluatie.