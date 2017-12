Man die seks had in Walibi-attracties blijkt vriend van realityster Barbie

De beelden verschenen begin dit jaar op de internetsite van pornoactrice en zakenvrouw Kim Holland. Gedurende 28 minuten was te zien hoe een opgewonden man met enkele dames de liefde bedreef in de wildwaterbaan, de rollercoaster, het reuzenrad en zelfs in een redelijk drukke wachtrij in Walibi.



De directie van het pretpark kreeg na tips lucht van de gefilmde fratsen van Hollands collega-producent 'Gekke Petertje' (Peter Visser) die voor Meiden van Holland een Jack Ass-achtige serie maakt waarin Hollandse koppels seks hebben op weinig voor de hand liggende plekjes. Het bedrijf vond de beelden ongepast en overwoog juridische stappen tegen het productiebedrijf van Holland.



Kim Holland besloot na alle commotie het filmpje van haar site te verwijderen en kwam met nederige excuses. ,,Deze content was te heftig'', reageerde ze. ,,Het was prikkelende waaghalzerij die een stap te ver ging, omdat er mogelijk ook kinderen in het toen rustige pretpark waren toen het filmpje werd gemaakt.''



Zelf was ze er niet bij toen Rolf Tangel zich in opdracht van 'Gekke Petertje' in en om de attracties op allerlei manieren liet bevredigen door een paar hitsige dames: in alle gevallen volwassen meiden die vaker werken voor de site. Kim Holland bleek, toen ze werd geconfronteerd met het filmpje, de beelden nog niet te hebben gezien. Evenals Walibi reageerde ook zij geschokt. ,,Het gehijg van de hoofdpersoon en de vrouwen was voor die locatie gewoon veel en veel te hard.''