Man die rapper Nipsey Hussle vermoordde moet 60 jaar zitten

Ermias Asghedom (33), beter bekend als Nipsey Hussle, werd gisteren in koelen bloede neergeschoten voor zijn winkel in Los Angeles. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De Amerikaanse muzikant is bepaald niet de eerste rapper die werd vermoord. Denk maar aan Tupac en Biggie Smalls. Sinds 2015 werden er al 11 rappers vermoord. Een overzicht.