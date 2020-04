Man bijt hond krijgt bij rentree een fijn plekje: direct na Chateau Meiland

video's André Hazes raakt Belgen met eerbetoon aan pa: ‘Zing dit normaal nooit’

15:06 Het succes van André Hazes in België is niet te stoppen. Nadat hij onlangs zijn collega’s al tot tranen had geroerd in het programma Liefde voor Muziek, maakte hij gisteravond wederom indruk met een eerbetoon aan zijn overleden vader. Zijn vertolking van Als je alles weet stond vanochtend meteen op één in iTunes bij onze zuiderburen.