Man Bibian Mentel: ‘Ik zal proberen jouw warmte verder te blijven verspreiden’

Update/video Kleine opkomst na oproep Talitha Muusse om naar Den Haag te komen vanwege Omt­zigt-ga­te

17:04 Op1-presentatrice Talitha Muusse is het vertrouwen in de politiek na Omtzigt-gate volledig kwijt en heeft dit vanmiddag kenbaar gemaakt in Den Haag. Op Twitter riep ze haar ruim 11.000 volgers op om naar het Plein te komen om daar ‘fysiek na te praten over deze ontwikkelingen in onze democratie’. De opkomst is vooralsnog minimaal.