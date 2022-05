Man (42) uit Rosmalen opgepakt voor overval op Mark Gillis

Een 42-jarige man uit Rosmalen is vanochtend in Drunen opgepakt als tweede verdachte van de overval op Mark Gillis die begin november van vorig jaar plaatsvond. Dat meldt de politie. Eerder is ook al een 39-jarige man uit Den Bosch aangehouden.