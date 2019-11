'Makers De Villa gingen zwaar over de schreef'

Zenderbaas Peter van der Vorst kreeg gisterochtend de resultaten te zien van een intern onderzoek naar De Villa, een RTL 5-programma waarin vrijgezellen elkaar in een luxe villa ontmoeten terwijl de drank rijkelijk vloeit. Vanaf dag één slapen ze bij elkaar in bed.



Van der Vorst (48) was zich 'kapot geschrokken', zei hij gisteren voor de camera's van RTL Nieuws. De Villa werd vorige week gestaakt nadat er een aanranding in te zien was. Een kandidate werd tegen haar zin betast door een medekandidaat. Dat bleek nog maar het begin, bleek uit het onderzoek waarbij ook de deelnemers aan De Villa werden geraadpleegd.



De RTL-baas trad niet in detail over wat zich precies heeft voorgedaan in de villa, maar het was aanleiding voor duidelijke maatregelen en 'diepe excuses' aan de deelnemers. Het programma, waarbij een computer bepaalt of de vrijgezelle kandidaten geknipt zijn voor elkaar, wordt gemaakt door productiebedrijf Blue Circle. Dat bedrijf produceert onder meer ook RTL Boulevard, Heel Holland Bakt en Boer zoekt Vrouw.



,,De makers van De Villa zijn zwaar over hun ethische grenzen gegaan'', zegt Van der Vorst. ,,Dat is onvergeeflijk. Ze hebben kandidaten aangezet tot gedrag waarbij zij ook over hun grenzen heengingen; daarbij was alcohol in het spel. Er zijn dingen gebeurd die niet thuishoren in zo'n programma. Ik ben hier naartoe gehaald om te bouwen aan een nieuw RTL. Daar horen dit soort praktijken niet in thuis. Iedereen moet zich kapot schamen voor wat hier is gebeurd.”



Hij vervolgt: ,,Al onze guilty pleasure-programma's worden opgeschort, totdat we zeker weten op welke manier ze tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen in dit genre terugwinnen.'' Nieuwe reeksen van Temptation Island, Free Love Paradise, Love Island en De Villa zullen ook niet te zien zijn op Videoland. Van der Vorst kondigde een nieuw onderzoek aan naar het productieproces van Blue Circle.