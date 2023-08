Makers B&B vol liefde komen met nieuw datingprogramma: Samen Uit, Samen Thuis?

In Samen Uit, Samen Thuis? volg je vijf singles met veel levenservaring die de kans krijgen om hun droomreis te maken, samen met drie potentiële liefdespartners. Ze gaan dus samen uit, maar het is nog de vraag of, en zo ja, met wie ze thuiskomen. Het programma is vanaf 29 augustus elke dinsdag om 20.30 uur bij RTL 4 te zien.

Na een eerste kennismaking via een speeddate kiezen de singles hun drie potentiële matches, uit de dates die op hun oproep hebben gereageerd. Daarna verzorgen zij zelf hun reis en, met behulp van een digitale reisgids, organiseren ze activiteiten om hun dates beter te leren kennen. Onderweg moeten de singles afscheid nemen van twee dates om zo op de laatste dag met één date over te blijven. Dan maken de vrijgezel en de overgebleven date de balans op. Als ze voor elkaar kiezen, dan sluiten ze de droomreis af met een activiteit die op hun bucketlist staat.

Alle deelnemers zijn inmiddels bekendgemaakt. Zo gaat het om de 51-jarige ondernemer Robin die een vrouwelijke partner zoekt om dansend mee door het leven te gaan, hoopt de 56-jarige Mehrnaz op een levenspartner die net zo positief in het leven staat en hoopt de 47-jarige dj Cliff een fitte man te vinden, die stoer in het leven staat en niet vies is van een glaasje wijn. De 61-jarige Bart reist af naar Engeland om op te zoek te gaan naar een zelfstandige vrouw, waar hij samen avonturen mee kan beleven en de 61-jarige voormalig F16-piloot Eric zoekt een vrouw, waarmee hij letterlijk en figuurlijk in de wolken kan zijn.

