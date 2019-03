Maker Urk-docu: ‘Er is een verkeerd beeld geschetst na escalatie’

Regisseurs vallen voor verleiding van herhaling

6:01 Binnenkort gaat in Nederland de Amerikaanse film Gloria Bell in première. Daarmee gaat regisseur Sebastian Lelio op herhaling, na zijn Chileens versie daarvan in 2013. Waarom maken regisseurs na jaren een remake van hun eigen film? Dick Maas weet er alles van. Na De Lift (1983) kwam Down (2001).