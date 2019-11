Maker Bohemian Rhapsody werkt aan film over leven Michael Jackson

Ravenna-Ja­de blaast coaches in The Voice omver

22:32 Het was vanavond Ravenna-Jade die in de derde aflevering van The Voice of Holland de coaches versteld deed staan met haar stem. Sinds ze moeder werd van een zoon is haar leven compleet veranderd, maar vanavond was het tijd om haar droom waar te maken. Dat deed ze met het nummer A Change Is Gonna Come. ,,Ik ben heel erg onder de indruk", luidde het commentaar van Anouk.