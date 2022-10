Maker André Hazes-docu over ontbreken Sarah van Soelen: ‘Niet het idee dat ik haar mis’

Ye neemt omstreden socialenet­werk-app Parler over

Kanye ‘Ye’ West neemt het omstreden socialmediaplatform Parler over. Eigenaar Parlement Technologies maakte gisteren bekend dat er een principeovereenkomst is gesloten over de verkoop. De stap van de rapper komt minder dan een week nadat hij vanwege het delen van antisemitische teksten van onder meer Twitter werd verbannen.

18 oktober