Maken Stint-docu hakt erin bij Humberto Tan: ‘Auto aan de kant moeten zetten op weg van Oss naar huis’

Selena Gomez ontkent geruchten over ruzie met Miley Cyrus: ‘Al vrienden sinds we jong waren’

Selena Gomez drukt de geruchten over een eventuele ruzie tussen haar en Miley Cyrus de kop in. Fans van de zangeressen vroegen zich op social media af of er ‘beef’ tussen hen was omdat de twee allebei op precies dezelfde dag een nieuw lied uitbrengen. Vrijdag verschijnt een nieuw lied van zowel Gomez als Cyrus.