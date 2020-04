Maik viert Koningsdag poedelnaakt en Chantal kleurt oranje

Video Elise gelooft na BZV-dom­per nog steeds in de liefde: ‘Er is vast iemand die wél voor mij gaat kiezen’

10:43 Elise viel in een zwart gat, nadat boer Bastiaan in het tv-programma Boer Zoekt Vrouw zijn gevoelens voor Milou had uitgesproken en zijn keuze op haar liet vallen. Confronterend, want de blondine had, vooral in het begin, sterk het gevoel dat de akkerbouwer het ‘best weleens zou kunnen zijn’. Niets bleek minder waar.