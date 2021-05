Maik staat doodsangsten uit en dolgelukkige Lisa is zwanger

video Kijkers weggebla­zen door powerduet Francis en Guus: ‘Wat is dit voor man?’

30 april Operazangeres Francis van Broekhuizen en deelnemer Guus (26) hebben gisteravond diepe indruk gemaakt op kijkers van I can see your voice. Hoewel tot op het laatste moment onduidelijk was of de man überhaupt kon zingen, zagen 1,2 miljoen kijkers dat zelfs het powerduet Barcelona voor hem een eitje was. ,,Wat is dit voor man?’’