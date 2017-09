Mai-Lan (29) verbleef een week in Hugh Hefners Mansion

Die enorme hekken, met daarachter dat megalandgoed. Dat zwembad, met die wereldberoemde grot. Dat gastenverblijf met de knalroze kamers. En dan die Playboy zelf, Hugh Hefner. ,,Hij kwam van de trap af om ons te begroeten'', herinnert Mai-Lan (29) uit Bergen op Zoom zich. ,,Dat was wel even wat. Iedereen ging rechtop staan. Hij had wat ondersteuning nodig van zijn vriendinnen. Het was echt een oude man.''



Een jaar of tien geleden werd Mai-Lan uitverkoren om voor de Playboy te poseren. Tot driemaal toe sierde ze het mannenblad, toen ongeveer 19 jaar jong. Na haar ontgroening mocht de Hollandse schone in 2008 naar de Mansion in Los Angeles afreizen voor een fotoshoot met zeven andere Playmates. Een week lang verbleef ze in het gastenverblijf op het beruchte landgoed.



En wow, die ervaring zal ze nooit meer vergeten. Want als nuchtere Hollandse stapte Mai-Lan een compleet andere wereld binnen. Ze stond oog in oog met een legende. Een legende die haar - plus zijn drie vriendinnen en de andere Playmates - mee uit eten nam. ,,We stapten ineens uit een limousine op Hollywood Boulevard. Ja, dat was wel even iets'', vertelt ze.