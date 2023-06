‘Magische’ Harry Styles vult drie avonden Arena: ‘Hij is net als Jagger en Bowie méér dan een artiest’

Voormalig Play­boy-mo­del klaagt Bill Cosby aan vanwege seksueel misbruik

Bill Cosby is opnieuw aangeklaagd voor seksueel misbruik. Een voormalig Playmate van het mannentijdschrift Playboy beweert dat ze in 1969 door de komiek is gedrogeerd en verkracht, melden Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten.