'Magic Mike' Channing Tatum zet punt achter huwelijk

De Amerikaanse acteur en vrouwenmagneet Channing Tatum (37), die wereldberoemd werd als Magic Mike in de gelijknamige films, en zijn vrouw Jenna Dewan Tatum gaan scheiden. Dat hebben de twee bekendgemaakt in een statement dat ze op hun sociale media zetten.

,,Hallo wereld, we hebben iets dat we willen delen", beginnen de twee hun verklaring. Daarin schrijven ze dat het raar voelt dat ze een beslissing als deze wereldkundig moeten maken, maar dat dat 'een consequentie is van het leven waar we voor gekozen hebben, en waar we ook erg dankbaar voor zijn'.

Channing en Jenna laten weten: ,,We hebben de liefdevolle beslissing gemaakt om uit elkaar te gaan. We zijn jaren geleden voor elkaar gevallen, en er is niets veranderd aan hoeveel we van elkaar houden. Maar de liefde is een prachtig avontuur waarin we momenteel verschillende wegen inslaan."

De aanstaande exen leerden elkaar kennen tijdens de opnames van de film Step Up uit 2006 en trouwden in 2009. Ze hebben een dochter van bijna vijf. ,,We zijn nog steeds een familie en zullen altijd de toegewijde ouders van Everly blijven", stellen ze in de verklaring. ,,We willen jullie bij voorbaat danken voor het respecteren van de privacy van ons gezin."

Reacties

Fans van Channing en Jenna Tatum hebben inmiddels geschokt gereageerd op de breuk van het acteurskoppel. ,,Liefde bestaat niet meer", constateert realityster Savannah Chrisley op Twitter. ,,Als zij het niet redden, dan redt niemand het." Ook Sophie Choudry kan niet geloven dat het vuur tussen Channing en Jenna is gedoofd. ,,Eerst Gigi en Zayn, nu Channing Tatum en Jenna Dewan", twitterde de zangeres. Model Gigi Hadid en zanger Zayn Malik maakten drie weken geleden bekend uit elkaar te gaan.

Via social media reageerden veel fans van de Tatums vol ongeloof op het nieuws. Amerikaanse media zagen echter al eerder dat het huwelijk van Channing en Jenna in zwaar weer verkeerde. Zo verschenen de twee al maanden niet meer samen op rode lopers. Ook plaatsten Channing en Jenna steeds minder loftuitingen over elkaar op sociale media, iets wat ze voorheen wel deden.

Ook is het speculeren over de reden van de breuk begonnen. Een ingewijde beweert in de New York Post dat Channing en Jenna uit elkaar zijn gegroeid als gevolg van drukke agenda's en enorme werkdruk. ,,Channing is non-stop aan het werk, hij is dit jaar te zien in maar liefst vier films", zegt de anonieme bron. ,,En Jenna's nieuwe film Berlin, I Love You is in pre-productie." De hoge werkdruk zorgt volgens de ingewijde 'voor veel druk op een huwelijk, zeker als er een jong kind in het spel is'.

