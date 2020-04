Magic Mike-acteur Channing Tatum en zangeres Jessie J weer uit elkaar

Marianne Faithfull in ziekenhuis vanwege corona

5:27 De Engelse zangeres Marianne Faithfull is in een ziekenhuis in Londen opgenomen vanwege besmetting met het coronavirus. Dat heeft haar manager zondag meegedeeld. De toestand van de 73-jarige ex van The Rolling Stones-zanger Mick Jagger is stabiel.