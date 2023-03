MAFS-Stephan breekt na komst van partycrasher Martijn: ‘Attitude van hier tot Tokio’

De onverwachte komst van Martijn in de duinvilla van de Married at first sight-deelnemers heeft woensdagavond tot tranen geleid bij Stephan. Het ‘autoritaire’ gedrag en ‘de attitude’ van de partycrasher , die eerder zijn huwelijk met Nicole zag stranden, zaten Stephan allesbehalve lekker. ,,Iets in mij zegt: een rode-vlagsituatie.”

Dat het koppelsweekend vol verrassingen zit is inmiddels geen geheim meer, al schudde de onaangekondigde komst van Martijn en Nicole de boel woensdagavond even op. Want waar iedereen dacht dat het avontuur van de twee daadwerkelijk was afgesloten, bleek dat net even anders in elkaar te zitten. Tijdens een gezellig verkleedfeestje stond Martijn namelijk plotseling in de woonkamer van de duinvilla. ,,Stoppen met huilen: ik ben er”, riep hij het uit.

Vooral de mannen leken blij met de komst van Martijn. Ondertussen hadden Patricia en Stephan, die het gat van Martijn en Nicole opvulden in het programma, geen idee wie hij was en wat hij kwam doen. Patricia besloot het hem op de man af te vragen. ,,Doordat hij geëindigd is, zijn jullie weer getrouwd”, beantwoordde Paula de vraag snel, waardoor het kwartje bij Patricia en Stephan viel. ,,Wat verwacht je nu van mij?” grapte Patricia. Daar zag Martijn zijn kans schoon. ,Een klein kusje”, zei hij, terwijl hij zijn arm om Patricia heen sloeg.

Stephan lachte als een boer met kiespijn; de komst van Martijn was hem rauw op zijn dak gevallen. ,,De persoon die zich heel snel naar buiten gooide, was er eentje - hoe ga ik dit netjes brengen? Autoritair. Attitude van hier tot Tokio. En ik dacht heel even: zo, wie de ... ben jij?”, uitte Stephan zijn ergernis. ,,Normaal kan je alles veel meer hebben, maar je bent iets labieler door alles wat je meemaakt. En dan komt zo’n figuur binnen en dan denk ik: oh, ik ga weg of anders...”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Stephan in MAFS. © RTL

Tranen

Nicole had inmiddels ook haar entree gemaakt in de villa, tot blijdschap van de andere deelnemers. Al had Stephan zich stilletjes teruggetrokken in een hoekje. Dat Martijn en Patricia ook nog eens een klik leken te hebben, maakte het er allemaal niet beter op. ,,Ze heeft het op de een of andere manier leuk met hem. Dat flikkert”, bekende hij voor de camera’s. En ja, Stephan wist heus wel dat Martijn er niets aan kon doen en dat het probleem eigenlijk bij hem lag. ,,Maar iets in mij zegt gewoon: een rode-vlagsituatie.”

Zo goed als Patricia haar partner inmiddels kende, had ze door dat Stephan met zijn emoties worstelde. Ze nestelde zich naast hem op de bank. ,,Ik zie nu wel een andere kant van jou”, concludeerde ze, waarna Stephan niet anders kon dan toegeven dat hij ‘in zijn hoofd zat’. Patricia sprak hem wat moed in, maar tijdens een onderonsje met de cameraman brak hij alsnog.

,,Ik kan het niet uitleggen. Stom, he?” zei hij terwijl de tranen hem in zijn ogen stonden. ,,Dit is zo lang geleden dat iemand dit bij me gedaan heeft. En nogmaals: hij kan er niks aan doen. Het is gewoon de persoon die hij is, maar op de een of andere manier komt er iets naar boven.”

Volledig scherm MAFS © RTL

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: