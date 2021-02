MAFS-Mick: ‘Ik heb meer ballen dan mensen op tv hebben gezien’

Anonieme BN’er (94) zoekt ‘leeftijds­lo­ze’ vrouw: al tiental reacties op contactad­ver­ten­tie

22 februari Een hoogbejaarde BN’er uit ‘t Gooi hoopt via een contactadvertentie in landelijke kranten een ‘pittige, flamboyante en intelligente’ vrouw te vinden ‘die er goed uitziet’. De man is ondanks zijn 94 lentes nog ‘heel jong en krachtig’, luidt het. Grote vraag: wie is deze voormalige ceo, bestuurder en commissaris.