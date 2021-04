MAFS-Lars weer gelukkig in de liefde: ‘Zo voelt het om écht verliefd te zijn’

Lars deed mee aan het laatste seizoen van Married at First Sight en werd daar gekoppeld aan Lizzy Witlox. Hoe veelbelovend die match aanvankelijk ook leek, na hun wittebroodsweken deden de eerste scheurtjes hun intrede. En hoewel Lars het in eerste instantie best een kans wilde geven met de blondine, besloot zij in de slotaflevering van het programma toch de brui te geven aan hun huwelijk.



Nu blijkt cupido raak te hebben geschoten bij Lars. Hij is smoorverliefd en dolbij dat hij het liefdesnieuws eindelijk met de buitenwereld kan delen. ‘De vraag is veel gesteld, het antwoord in het midden gebleven, maar hoe mooi is het om nu te kunnen vertellen dat ik mijn perfecte match gevonden heb. Zo voelt ècht verliefd zijn’, schrijft hij op Instagram.