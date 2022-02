MAFS-Arjan twijfelt aan match met Maurice: ‘Ik zie het niet’

Married at First Sight -kandidaat Arjan twijfelt sterk aan zijn match met Maurice. Dat werd gisteren duidelijk in een nieuwe aflevering van het RTL-programma, waarin onbekenden elkaar het jawoord geven. ,,Is dit zes maanden vragen invullen? Dit komt eruit? ”, vroeg Arjan zich af voor het oog van ruim een miljoen kijkers.

Twee weken geleden gaven Arjan (50) en de vier jaar jongere Maurice elkaar al het jawoord voor het altaar. Hoewel het aanvankelijk een beetje onwennig was tussen de twee, probeerden Arjan en Maurice er toch wat van te maken tijdens de trouwshoot. De kus voor de camera voelde volgens Maurice zelfs ‘erg fijn’, maar de twijfel sloeg al snel toe bij Arjan, die bekende het allemaal toch wel heel spannend te vinden.



Gisteravond werd duidelijk dat de spanning Arjan te veel werd en hij de match met Maurice eigenlijk niet ziet zitten. De bloemist stelde de openingsdans ‘ongemakkelijk’ te vinden, waardoor hij compleet blokkeerde. ,,Ik vond het heel moeilijk, ik voelde het echt niet. Ik blokkeerde helemaal. Ik wilde het helemaal niet”, gaf hij toe. En ondanks dat zijn familie en vrienden positief waren over Maurice, zag hij de match zelf niet. ,,Ik zocht de reden waarom we gematcht waren, maar dat lukte niet. Ik zie het niet. Dat houdt me heel erg bezig. Iedereen zegt wel dat hij zo leuk is, maar het landt nog niet.”

Het onzekere gevoel van Arjan bleef de hele avond aanhouden, ook toen hij met zijn man zijn entree in een Amsterdamse hotelkamer maakte. Op het gezicht van Maurice, die werkzaam is als bankmedewerker, verscheen een grote glimlach. ,,Wat gaaf”, glunderde hij toen hij de rozenblaadjes op het bed, de vele cadeautjes en een fles champagne zag staan. Arjan daarentegen was niet heel erg onder de indruk. ,,Wat moet ik ervan zeggen? Ik heb natuurlijk heel veel in hotels geslapen, dus het is voor mij bijna gewoon. Ik zie geen whirlpool, ik zie geen groot zwembad”, merkte hij op.

Aanraken

Om de feestelijke dag goed af te sluiten, kregen Arjan en Maurice ook nog de opdracht van de experts om elkaar een minuut lang aan te raken. Volgens de deskundigen zou de aanraking een stofje aanmaken dat goed zou zijn voor je brein en zou het voor verbinding zorgen. Arjan zag het nut er niet bepaald van in. ,,Leuk voor de bioloog, maar een andere tijd is beter”, stelde hij. Maurice wilde de uitdaging wél graag aangaan en dus deed Arjan water bij de wijn.

Voor Maurice bleek de opdracht een schot in de roos. ,,Het voelde goed om zijn handen vast te hebben. En het gaf ook wel rust”, zei hij. Arjan dacht daar nét wat anders over. ,,Ik voelde niks. En die minuut duurde wel zes minuten. Ik voelde het gewoon niet.”

Aan het einde van de avond bleef er een grote zorg over bij Arjan: was zijn match met Maurice wel wat hij eigenlijk nodig had in zijn leven? ,,Ik snap de match, maar ik herken het niet. Is dit zes maanden vragen invullen, gesprekken? Dit komt eruit? Heb ik dit dan nodig, is dit wat ik wil? Daar moeten we achter komen”, besloot hij.

Volledig scherm Arjan en Maurice in Married at First Sight. © RTL

