Madonna verbaast met expliciete kunst waarin ze bevalt van robotduizendpoten en bomen

In de beelden, die worden verkocht als zogenoemde NFT’s (non-fungible token), is een naakte avatar van Madonna te zien, gebaseerd op een 3D-scan van haar lichaam. Er wordt ingezoomd op haar vagina terwijl ze bevalt van bomen en bloemen in een laboratoriumomgeving en van vlinders in een post-apocalyptische setting In een derde video kruipen er robotversies van duizendpoten uit haar vagina, terwijl ze in de natuur zit. De video’s dragen de titels Mother of nature, Mother of evolution en Mother of technology. Haar stem of liedjes zijn te horen.