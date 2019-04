Madonna treedt op tijdens Eurovisiesongfestival

Miljuschka: Dat ik nicht ben van Holleeder is pijnlijk en trauma­tisch

14:54 Tv-kok en presentatrice Miljuschka Witzenhausen (33) heeft bij hoge uitzondering iets losgelaten over haar familieband met Willem Holleeder. Miljuschka is een dochter van Astrid Holleeder: de zus van de topcrimineel. Oftewel een volle nicht van de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere liquidaties. ,,Het is pijnlijk.”